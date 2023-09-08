Тюрьма и запятнанная репутация: что стряслось с мужем Орбакайте в США

Кристину Орбакайте напрасно пытались образумить. Еще до того, как появилось официальное подтверждение слухам о ее свадьбе с Михаилом Земцовым, наружу вышли подробности о криминальном прошлом жениха.

Бизнесмен владеет сетью престижных клиник, а также занимается недвижимостью на рынке США и России. С виду он успешный предприниматель, но за этой картиной скрывается горькая правда.

Зять Аллы Пугачевой успел подмочить свою репутацию и побывать за решеткой. В далеком 2005 году, когда Орбакайте еще не успела выскочить замуж за своего возлюбленного, в редакцию «Комсомольской правды» пришло любопытное письмо. В нем доброжелатель рассказал, что Земцов промышлял кражей вещей в магазинах Америки, за что и был задержан.

Суд вынес Земцову, которому пришлось несколько дней провести в тюрьме, условный приговор. После скандала он переехал во Флориду, и спустя год в его жизни появилась Орбакайте. Певица в то, что ее избранник не чист на руку, верить отказалась. В любом случае о браке с ним звезда вряд ли пожалела.