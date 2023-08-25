Тюрьма и пять браков: участи Большакова из фильма «Тени исчезают в полдень» не позавидуешь
Жизнь звезды могла стать основой для мыльной оперы.
Отечественный кинематограф покорился Петру Вельяминову, когда актер об этом даже не мечтал. Артист играл на сцене свердловского театра, где его заприметили режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Так он получил роль в фильме «Тени исчезают в полдень» и в 45 лет стал звездой.
Казалось бы, настоящий счастливчик. Но при знакомстве с биографией всенародного любимца берет оторопь. То, что Вельяминов мог заниматься любимым делом, уже чудо. В юности знаменитость приговорили к десяти годам лагерей за то, что он был вхож в дом «предателя». В заключении кумир миллионов чуть не умер от истощения. От голодной смерти Петра Сергеевича спас тюремный оркестр, куда он попал благодаря музыкальному образованию.
Непросто складывались и личные отношения. В четвертом браке артист завел себе любовницу и вел двойную жизнь на протяжении восьми лет. В результате оставил супругу Елену Маневич ради Татьяны Танаковой.
У пары мог быть ребенок, но у пятой жены случился выкидыш. У звезды были дети от прошлых браков, но он все равно тяжело переживал трагедию. К тому же отношения с наследниками у Вельяминова сильно испортились: не все смирились с тем, что отец связал свою жизнь с молодой возлюбленной.
В последние годы актер страдал от болезни Паркинсона. Он скончался летом 2009 года в возрасте 82 лет.