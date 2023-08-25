Тюрьма и пять браков: участи Большакова из фильма «Тени исчезают в полдень» не позавидуешь

Отечественный кинематограф покорился Петру Вельяминову, когда актер об этом даже не мечтал. Артист играл на сцене свердловского театра, где его заприметили режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Так он получил роль в фильме «Тени исчезают в полдень» и в 45 лет стал звездой.

Казалось бы, настоящий счастливчик. Но при знакомстве с биографией всенародного любимца берет оторопь. То, что Вельяминов мог заниматься любимым делом, уже чудо. В юности знаменитость приговорили к десяти годам лагерей за то, что он был вхож в дом «предателя». В заключении кумир миллионов чуть не умер от истощения. От голодной смерти Петра Сергеевича спас тюремный оркестр, куда он попал благодаря музыкальному образованию.

Непросто складывались и личные отношения. В четвертом браке артист завел себе любовницу и вел двойную жизнь на протяжении восьми лет. В результате оставил супругу Елену Маневич ради Татьяны Танаковой.

У пары мог быть ребенок, но у пятой жены случился выкидыш. У звезды были дети от прошлых браков, но он все равно тяжело переживал трагедию. К тому же отношения с наследниками у Вельяминова сильно испортились: не все смирились с тем, что отец связал свою жизнь с молодой возлюбленной.

В последние годы актер страдал от болезни Паркинсона. Он скончался летом 2009 года в возрасте 82 лет.