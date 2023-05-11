Тюрьма и не только: жизнь Даниэля из «Такси» совсем не похожа на комедию

Сами Насери стал главной звездой франшизы «Такси». Актер засветился в четырех частях проекта, воплотив на экране Даниэля Моралиса, а затем от дальнейшего сотрудничества с ним отказались. Все потому, что реальная жизнь знаменитости далека от комедии.

Создателям франшизы не понравилось, что у Насери слишком много проблем с законом. Например, артист отличился тем, что водил машину в нетрезвом виде, оскорблял сотрудников полиции, был виновником ДТП и участником драк. К тому же Сами поднимал руку на жену и однажды угрожал женщине холодным оружием. Одним словом, вел себя плохо.

Насери пришлось заплатить огромное количество штрафов и два с половиной года провести в местах лишения свободы, но это не исправило ситуацию. Излишне крутой нрав и склонность попадать в разного рода скандалы нанесли большой урон репутации актера и не самым лучшим образом сказались на его карьере.