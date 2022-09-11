Тюрьма и крест на карьере: куда пропал сбежавший из страны сын Леонида Быкова

Сын Леонида Быкова Александр должен был получить хорошее образование и построить завидную карьеру. Знаменитый режиссер возлагал большие надежды на наследника, однако его вспыльчивость поставила крест на будущем.

Когда Быков-младший служил в армии, его отца пригласили в часть представить фильм «В бой идут одни старики». Уже после показа один из майоров заявил при Александре, что режиссер заработал слишком много денег на фильме, а его мать известна как женщина легкого поведения. Подобное высказывание разозлило молодого актера, и он начал угрожать майору. В итоге сослуживцы его избили и поместили в клинику с диагнозом «шизофрения».

Ситуация негативно сказалась на жизни Александра. Он едва мог устроиться даже на низкоквалифицированную работу, а потом у него началась зависимость от горячительных напитков. Он даже принял участие в ограблении ювелирного магазина, взяв предварительно машину отца. В итоге он лишь благодаря связям Быкова смог избежать тюрьмы и вновь оказался в лечебнице.

Вернувшись с принудительного лечения, Александр решил бежать из страны. Он несколько раз подавал документы, но всегда получал отказ, поэтому решился на нелегальный побег. Сын знаменитости выпрыгнул из поезда недалеко от Венгрии, после — отправился в Австрию. Сейчас он живет в Канаде, воспитывает четверых детей и старается не общаться с журналистами.