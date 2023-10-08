Тюрьма и эмиграция бесследно не прошли: на Бубу Касторского перед смертью без слез не взглянешь

Борис Сичкин сыграл более тридцати ролей, но всесоюзную популярность ему принес куплетист Буба Касторский. Этот персонаж в фильме «Неуловимые мстители» получился у актера невероятно обаятельным.

К сожалению, через несколько лет после выхода второй части «Неуловимых» на экраны Бориса посадили за решетку. Артиста привлекли по сфабрикованному делу о хищении госимущества. Через год Сичкин вышел на свободу, но еще несколько лет находился под следствием. Несмотря на полное оправдание в конце семидесятых, актер предпочел уехать из страны. Он эмигрировал в США, снялся там в нескольких картинах, вступал в варьете и на эстраде.

В девяностых Борис исполнил роль Брежнева в байопике о Ричарде Никсоне, который снял режиссер Оливер Стоун.

Последним проектом актера стал русско-американский сериал «ПМЖ» в начале нулевых. Остаток жизни звезда «Неуловимых» провел в Нью-Йорке в доме для бедных семей. Скончался от инфаркта в 2002 году. Тяжелые испытания, которые перенес Сичкин, сказались на его здоровье. В последние годы мужчина выглядел сильно сдавшим и осунувшимся.