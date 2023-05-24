Тюрьма даром не прошла: бывший Алены Водонаевой из «Дома-2» теперь завидный холостяк

Просматривая сегодня социальные сети Алексея Адеева, ничто не намекает на его криминальное прошлое. Однако у этого статного красавца весьма запутанная биография.

В середине нулевых он промышлял финансовыми махинациями и аферами с недвижимостью. Но вместо того, чтобы скрываться от правоохранительных органов, молодой человек пошел на популярный проект «Дом-2». Там он за 3 дня завоевал сердце Алены Водонаевой, но счастье возлюбленных длилось недолго. Стражи порядка быстро разоблачили Алексея и приехали за ним на телестройку. Его арестовали и отправили за решетку. При этом скандальная участница продолжала навещать возлюбленного.

Стоит отметить, что Алексей несколько раз оказывался в тюрьме. Похоже, что после третьего раза он все-таки усвоил урок, поэтому теперь его бизнес вполне легален. К тому же Адеев хорошо поработал над своим имиджем. Красавец с темной бородкой всегда выглядит стильно и подходит под определение завидного холостяка.