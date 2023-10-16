«Тюфяк бесформенный»: фото молодого Робака неприятно удивило людей

Александр Робак стал известен зрителям уже в сознательном возрасте. Фанаты знают его по сериалам «Инсомния» и «Мертвые души», а одной из последних работ стала историческая драма «1993» Александра Велединского. При этом свою карьеру артист начал еще в молодости.

Так, одной из первых работ Робака, который окончил Ярославский театральный институт, стала драма «День полнолуния» Карена Шахназарова. В ней артист появляется в эпизодической роли, оставаясь на экране всего лишь несколько минут.

И, как отмечают поклонники, в молодости Робак выглядел значительно хуже. Артист еще не нашел свой стиль и страдал от сильных проблем с лишним весом. Однако от проекта к проекту, как считают зрители, наблюдать за ним становилось все интереснее, и теперь Робака можно смело назвать одним из самых ярких артистов страны.