Тысячи не понимают, почему Маргарита согласилась на предложение Азазелло: в фильме 2024 года на этот момент забили

Согласие Маргариты в Александровском саду в романе Булгакова стало ключевым двигателем истории. Тёмная сила не может действовать без формального приглашения. Отчаявшись, Маргарита это приглашение случайно бросает в воздух: «Дьяволу бы душу заложила, чтобы узнать, жив ли Мастер». Этого достаточно, свита уже спешит на аудиенцию.

Азазелло приходит не с пустыми обещаниями, коварный сподвижник Воланда предлагает ровно то, что ей нужно: не богатство, не власть, а правду. Маргарита соглашается не на служение злу, а на единственный шанс узнать хоть что-то о своем любимом, в ее мотивах нет корысти, а одно лишь отчаяние. Этот момент хорошо раскрыт в сериале Бортко «Мастер и Маргарита» и очень смазан в фильме 2024 года.

Для тысяч фанатов романа в Сети, если верить вопросам, остается загадкой: почему Воланд действует через неё? Потому что с Мастером договориться нельзя. Он сломлен, ему уже ничего не надо — ни мести, ни славы. Но можно обойти творца с помощью Маргариты, силы воли у которой хватает на двоих.

Сначала она на эмоциях говорит: «Еду куда угодно!», потом принимает холодное решение: «Еду», и наконец приходит полное осознание, с кем имеет дело: «Согласна идти к чёрту на кулички». Она знает, что ввязывается в опасную авантюру, заключает сделку с самим дьяволом, но ради любви готова пожертвовать своей душой.

В этом парадокс: соглашаясь на роль в свите сатаны, она совершает поступок чистой, почти святой преданности. И именно эта её неуместная в аду чистота в итоге и спасает их обоих. Она продаёт душу, которая Воланду и не нужна вовсе, потому в финале их с Мастером оставляют в Лимбе, чистилище, где они могут существовать в спокойствии.