Тысяча и один способ: как в СССР использовали обычную соду

Даже сегодня трудно найти более универсальное хозяйственное средство, чем сода. А в советские времена почти в каждом доме была красная упаковка с этим порошком, поскольку люди знали о его свойствах.

К примеру, с помощью этого чудодейственного вещества делали собственное чистящее средство. В него добавляли мел и хозяйственно мыло, что позволяло быстро справиться с грязью на кафеле или раковине.

Но соду использовали не только для уборки или стирки. В стакане теплой воды размешивали чайную ложку порошка и регулярно полоскали горло, чтобы избавиться от боли в нем. Такой же раствор позволял справиться с неприятными ощущениями во время воспаления дёсен. И даже сегодня стоматологи рекомендуют при необходимости выполнять такую процедуру.

Помимо этого, сода спасала и от изжоги. Достаточно было добавить в стакан всего лишь ее щепотку и выпить залпом.