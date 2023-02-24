Тыковке из «Мемуаров гейши» 52 года: сегодня на нее страшно смотреть (фото)

Утонченная красота японок всегда высоко ценилась в мире, и многим мужчинам хотелось хотя бы раз оказаться в обществе этих леди. А посмотрев драму «Мемуары гейши», каждый мог воплотить эту мечту в реальность.

Кроме главной героини, в душу зрителей запала и миниатюрная Тыковка. По сюжету она росла среди женщин, которые развлекали клиентов своими танцами и увлекательными беседами. Эту очаровательную девушку сыграла не менее привлекательная актриса Юки Кудо. И кажется, что она запомнила некоторые ритуалы гейш, чтобы сохранить свою красоту.

В 52 года японка выглядит такой молодой, что это кажется противоестественным. На ее лице нет видимых морщин, а фигура осталась такой же стройной, как и прежде. Кроме того, даже кожа на теле осталась упругой, а на растяжки или складки нет ни одного намека. Красавица будто овладела черной магией и остановила время. И чем медленнее она стареет, тем больше пугает окружающих.