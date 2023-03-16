Тяжкий труд: все это должны были делать наложницы, чтобы попасть в постель к султану

Наложницы, попав в гарем султана, мечтали провести ночь с правителем Османской империи. Из-за большого количества рабынь некоторым приходилось ждать годы, чтобы встретиться с правителем, но другим удавалось намного быстрее завоевать внимание султана. И, как оказалось, добивались любви правителя они не только эффектной внешностью.

Так, каждая рабыня, находясь в гареме, проходила специальное обучение. Евнухи учили их манерам, уходу за собой, как вести светскую беседу и, например, набивать трубку. Помимо этого, наложницы были обязаны знать грамоту и каллиграфию, а также быть знакомы с изящным стихосложением, чтобы удивить султана трогательным стихотворением.

Все эти навыки позволяли девушкам произвести впечатление на правителя и поразить его, чего султан не оставлял без своего внимания.