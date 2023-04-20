Тяжелый недуг подкосил: Боярский наконец-то озвучил истинную причину пропажи
Состояние здоровья звезды оставляет желать лучшего.
В карьере Михаила Боярского с недавних пор наступило затишье. Артист пропал с больших экранов, чем не на шутку взволновал своих преданных поклонников. Теперь у них появился новый повод для беспокойства.
Долгое время актер никак не комментировал причину своей неожиданной пропажи, что порождало массу домыслов и слухов. Однако музыкант решил нарушить молчание и раскрыл все карты.
Певец признался, что его подкосил тяжелый недуг. Полтора года назад Боярский перенес заражение коронавирусом, из-за чего теперь его мучит одышка. Вот почему артист старается как можно реже появляться на публике и отказывается от творческой деятельности.
Впрочем, Михаил Сергеевич поступает мудро и не делает из случившегося трагедии.
«Срок годности истек. Нужно давать дорогу тем, кто умеет работать профессионально», — заметил он в шоу «Ты не поверишь!».