Тяжелые времена для Боярской: дочь д’Артаньяна оставили с носом

Елизавета Боярская много лет пыталась избавиться от образа «золотой девочки» и звездной наследницы. Благодаря ролям в картинах «Адмиралъ», «Долгий путь домой», «Анна Каренина» и «Ворона» артистка заслужила народную любовь. Одно время звезда была на пике популярности, но сегодня ее слава тает на глазах.

В прошлом году, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Боярская была признана лучшей актрисой в стране. Однако в 2023-м красотка оказалась лишь на третьей строчке. Своей любимицей дочь д’Артаньяна назвали лишь 4% опрошенных. Причем мужчины (9%) вспоминали о знаменитости чаще женщин (1%).

В этот раз рейтинг возглавила Юлия Пересильд (11% ответов респондентов).

Благодаря картине «Вызов» артистка прославилась на всю Россию, а ведь в 2022-м она даже не входила в пятерку лучших. Следом идет Светлана Ходченкова (5%), а третье место с Елизаветой Боярской делит Екатерина Гусева (4%).