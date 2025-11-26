«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

Семья Брюса Уиллиса приняла тяжелое, болезненное, но очень важное решение, которое в будущем может помочь тысячам людей, борющихся с тем же недугом. После смерти актера его мозг будет передан на научные исследования.

Как подтвердила супруга актера Эмма Хеминг, состояние Брюса стремительно ухудшается. Печальная реальность такова, что легендарный актер больше не узнает близких, живет в отдельном доме, а проявления лобно-височной деменции (ЛВД) — неизлечимого нейродегенеративного заболевания — только усиливаются.

Именно поэтому семья решила сделать так, чтобы актер последний раз смог облегчить жизнь миллионов людей. Перед похоронами мозг Брюса Уиллиса будет извлечен и передан в специализированный фонд по изучению лобно-височной деменции (AFTD), который сотрудничает с ведущими научными центрами, такими как Brain Bank в знаменитой клинике Мэйо. Так что артист, вероятнее всего, будет погребен в закрытом гробу, чтобы поклонники и близкие не видели последствий операции.

«Тяжелое, но осознанное решение», — отмечают инсайдеры, комментируя ситуацию.

Исследователи получат бесценный материал для изучения механизмов болезни, поиска биомаркеров и, в конечном счете, разработки эффективных методов лечения. Вклад семьи Уиллис — это реальный шанс приблизить тот день, когда диагноз «лобно-височная деменция» перестанет быть приговором.

