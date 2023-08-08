Тяжелобольную Заворотнюк настиг новый удар: платить за лечение нечем

Имя Анастасии Заворотнюк на днях снова появилось во всех сводках новостей. На этот раз сюжеты были связаны не с состоянием здоровья тяжелобольной актрисы. Как выяснилось, звезду и ее семью настиг новый удар, на этот раз финансового характера.

У Заворотнюк были обнаружены неоплаченные долги по налогам на сумму почти в 170 тысяч рублей. Из-за этого ведомственные органы уже наложили полную или частичную блокировку на все операции по счетам актрисы. По информации Telegram-канала «Звездач», у семьи звезды было достаточно времени, чтобы погасить просрочку, но они этого не так и не сделали, поэтому налоговики пошли на крайние меры.

В итоге личных накоплений, чтобы платить за лечение, у Заворотнюк теперь нет. Сейчас семья живет на средства супруга актрисы, фигуриста Петра Чернышева. Он соглашается на множество рабочих предложений, чтобы прокормить родных. Спортсмен оплачивает дорогостоящее лечение супруги, бытовые расходы и содержит их маленькую дочку.