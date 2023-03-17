Ни следа от знойного красавчика: время не пощадило 62-летнего Пенкина (фото)

Сергей Пенкин начал карьеру в 90-х, представив альбом Holiday. Благодаря своему творчеству музыкант стал одним из самых популярных артистов в стране, а его выступления до сих пор собирают полные залы фанатов.

Достижениями и успехами Пенкин хвастается в своих социальных сетях, где за ним следят больше 100 тысяч подписчиков. Артист регулярно публикует записи, в которых рассказывает о новых композициях и творческих победах.

Например, не так давно он поделился видео, в котором поздравил поклонниц с прошедшим Международным женским днем. Подписчики остались в восторге от записи, отметив не только трогательное поздравление, но и самого Пенкина. По их мнению, 62-летний артист заметно постарел, но по-прежнему отличается обаянием и харизмой, которая и сделала его всероссийской звездой.