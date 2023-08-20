«Тяжело переживает уход»: Пугачевой разбили сердце траурным известием о близком

14 августа стало известно, что из жизни ушел знаменитый клоун Андрей Николаев. Артист не только много лет работал в цирке, но и преподавал в ГИТИСе. Одной из его учениц была сама Алла Пугачева.

Близкие Примадонны сообщают, что для нее новость о кончине учителя стала большим ударом. Певица всегда сильно переживает об уходе тех, кто присутствовал в ее жизни в молодые годы.

Тогда будущая звезда эстрады была очень романтичной и впечатлительной, поэтому на много лет сохраняла теплые воспоминания обо всех наставниках.

Хотя клоун Андрюша так и не вошел в число близких людей Пугачевой и не присутствовал на ее традиционных посиделках, Алла Борисовна всегда ценила полученные от него уроки. Однажды они встретились в общей компании, и Николаев рассказал, как учил артистку жонглировать. Обычно у студентов на это уходит неделя, а Пугачева оставалась в учебном зале 12 часов подряд, пока не освоила это искусство.