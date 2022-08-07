«Тяжело»: о творящемся в семье Пугачевой узнали благодаря Преснякову

В клане Пугачевых-Пресняковых-Орбакайте что ни день, то драма. Пока Примадонна с чужбины борется с ветряными мельницами, ее внук страдает в России.

Как оказалось, родство с Аллой Пугачевой тяготит Никиту Преснякова настолько, что он со дня на день готов отречься от собственной семьи. Все дело в том, что ни поклонники, ни коллеги не воспринимают артиста как самостоятельную творческую единицу. О том, как страдает любимый сын, проговорился Владимир Пресняков.