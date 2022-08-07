«Тяжело»: о творящемся в семье Пугачевой узнали благодаря Преснякову
Репутация Примадонны вредит членам ее семьи.
В клане Пугачевых-Пресняковых-Орбакайте что ни день, то драма. Пока Примадонна с чужбины борется с ветряными мельницами, ее внук страдает в России.
Как оказалось, родство с Аллой Пугачевой тяготит Никиту Преснякова настолько, что он со дня на день готов отречься от собственной семьи. Все дело в том, что ни поклонники, ни коллеги не воспринимают артиста как самостоятельную творческую единицу. О том, как страдает любимый сын, проговорился Владимир Пресняков.
«Он очень переживает по этому поводу. Ему очень тяжело. У него там: “Вон внук Пугачевой! Сын Преснякова и Орбакайте!” Он закрывается. Он хочет доказать, что он сам по себе Никита Пресняков, поэтому он отдаляется от нас. А я бы сделал это своим плюсом. Я бы наоборот сказал, что докажу, кто тут сын Преснякова и внук Пугачевой. Умойтесь!» — резко высказался артист в YouTube-шоу «Света вокруг света».