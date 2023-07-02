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Тяжелая жизнь в США изменила красавца из «Челси» до неузнаваемости: в 38 выглядит на все 50

2 июля 2023 13:15
Тяжелая жизнь в США изменила красавца из «Челси» до неузнаваемости: в 38 выглядит на все 50

Далеко не все поклонники узнают артиста.

Роман Архипов считался самым популярным участником группы «Челси». Миллионы фанаток мечтали познакомиться с ним и осыпали его признаниями в любви. Но после распада коллектива певец решил не строить карьеру на родине, а отправился покорять Америку.

В новой стране Архипов планировал заниматься творчеством, но до первого контракта перебивался неквалифицированной работой грузчика. Спустя же некоторое время ему удалось впечатлить продюсера, но успеха, сравнимого с популярностью «Челси», он так и не смог добиться.

В итоге он решил вернуться в Россию, где теперь живет вместе с супругой и дочерью. Жизнью музыкант делится в своем блоге, и, по мнению поклонников, прошедшие годы изменили не только карьерный путь знаменитости. Архипов заметно постарел. Он страдает от лишнего веса и выглядит заметно старше своих лет. И одной из причин фанаты считают как раз тяжелую жизнь в США.

Тяжелая жизнь в США изменила красавца из «Челси» до неузнаваемости: в 38 выглядит на все 50
Фото: Global Look Press, фото пресс-службы онлайн-кинотеатра «KION»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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