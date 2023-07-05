«Тяжелая стадия»: состояние Гурцкой неспроста вызывает опасения

Диана Гурцкая по-прежнему не выходит на связь с поклонниками и журналистами. Похоронившая мужа артистка убита горем. Ранее в Сети писали, что звезда впала в глубокую депрессию и не встает с постели.

Поскольку певица хранит молчание, слухи только усиливаются. В любом случае состояние исполнительницы неспроста вызывает опасения. Психолог Любовь Розенберг заметила, что знаменитость еще нескоро оправится от страшного потрясения, и рассказала, как близкие могут помочь вдове.

«У нее сейчас тяжелая стадия проживания горя», — заявила эксперт в беседе с порталом 100News.

Психолог уточнила, что выводить звезду из этого страшного состояния нужно постепенно, не оказывая давления.

Например, по уверению специалиста, родным не стоит произносить таких громких слов, как «Ты должна жить» или «Займись ребенком». В такой непростой период правильнее будет как можно больше говорить с Гурцкой о покойном Петре Кучеренко и дать ей возможность выговориться.