Тяжелая ноша Игоря Кириллова: что легендарный диктор скрывал много лет

На долю Игоря Кириллова выпало немало испытаний. Поскольку получивший всесоюзную славу диктор не привык жаловаться на жизнь, долгие годы многие не знали о том, какой непростой была его судьба.

Свою любовь Кириллов встретил еще в детстве. Он обратил внимание на девочку Ирину и всегда старался заботиться о ней и находиться рядом. Со временем детские чувства переросли в крепкие отношения и не менее крепкий брак, просуществовавший до тех пор, пока возлюбленная знаменитости не ушла из жизни от тяжелой болезни. Игорь Леонидович не отказался от супруги и ухаживал за ней до самого последнего дня.

За время совместной жизни у пары появилось двое детей: дочь Анна и сын Всеволод. И если с наследницей у диктора сложились хорошие отношения, то с наследником не обошлось без конфликта. Всеволод пошел против воли родителей, женившись на женщине, которая была гораздо старше. После этого он перебрался в Африку, где занялся организацией сафари. Тогда Кириллов еще не знал, что переживет и собственного ребенка.

Всеволод скончался от острого панкреатита, что стало большой трагедией для его отца. Со временем диктор все же наладил общение с неугодной ему невесткой и своими внуками. Но боль от потери сына навсегда осталась для него тяжелой ношей.

На этом испытания для знаменитости не закончились. Вскоре заболела сестра его покойной жены — Наталья. Все заботы о ней Кириллов взял на себя, воспринимая их как дань памяти любимой супруге. После того как родственница скончалась, Кириллов остался один, но ненадолго. Как пишет портал «Культурология», диктор женился на Татьяне Александровне, с которой и провел остаток своих дней.