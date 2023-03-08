Тяжелая болезнь и одиночество: как прошла жизнь Светланы Афанасьевны из «Большой перемены»

Самой известной ролью Наталии Богуновой стала преподавательница Светлана Афанасьевна в сериале «Большая перемена». Зрители были уверены, что их ждет множество ярких проектов с участием знаменитости, но карьера артистки сложилась совсем иначе.

Так, сразу после выхода «Большой перемены» она приняла участие еще в нескольких картинах, но с годами режиссеры все реже и реже приглашали ее в кино. По словам близких, одна из причин этого — типаж Богуновой, ведь постановщиков перестали интересовать возвышенные девушки с сияющими глазами.

Все свои силы артистка отдавала театру Моссовета, но в конце 70-х неожиданно попала в больницу с диагнозом «шизофрения». С того времени Богунова регулярно оказывалась в клинике, где корректировали ее состояние.

В 1987 году артистка принимает решение покинуть театр и окончательно становится затворницей. Богунова ни с кем не общается и лишь изредка принимает участие в съемках фильмов или приходит на ток-шоу, а близкие отношения поддерживает только с матерью. Поэтому ее смерть в 2011 году стала большим ударом для артистки. Она долгое время не могла прийти в себя, а в 2013 году отправилась в Грецию, чтобы поправить здоровье, и там скончалась от инфаркта на 66-м году жизни.