Тяжелая болезнь и нежелание учиться: Тепляков обрек свою дочь на незавидную участь

История Алисы Тепляковой всколыхнула всю страну. В восемь лет девочка успешно сдала ЕГЭ, а в девять поступила в МГУ на психологический факультет. Общественность приняла новость в штыки: многие считают, что бедняжку ждет трагическая судьба советских вундеркиндов Паши Коноплева, Ники Турбиной и Алеши Султанова.

Специалисты бьют тревогу, считая, что лишенная детства Алиса может пойти по кривой дорожке.

Свой комментарий дал психолог Алексей Семенычев порталу Woman.ru, который уверен, что подростковой бунт окажется для знаменитого ребенка разрушительным.

Эксперт рассказал, что талантливая малышка отличается хорошей памятью, но ее эмоции соответствуют юному возрасту. Семенычев предполагает, что Алиса вряд ли закончит университет. Родительский контроль нанесет ей психологическую травму. Когда у девочки появится свое мнение, ее маме и папе явно не поздоровится.