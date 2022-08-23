Тяжелая болезнь и измены мужа: правда о жизни главной героини «Черной любви» вышла наружу

Неслихан Атагюль уже долгие годы считается одной из самых успешных и ярких актрис турецкого телевидения. Знаменитость воплощает эффектных героинь на экранах, однако ее личная жизнь, как оказалось, далека от телевизионной сказки.

Дело в том, что на съемках сериала «Два лица Стамбула» она познакомилась с актером Кадиром Догулу, который стал ее мужем. Знаменитости счастливо жили несколько лет, но в 2019 году начали появляться многочисленные слухи об изменах артиста. Якобы он не смог сдержать своих чувств к Серре Арытюрк, коллеге по очередному проекту. Догулу в итоге удалось опровергнуть все домыслы, но часть поклонников все равно уверена в его неверности.

На этом несчастья в жизни Атагюль не закончились. В начале прошлого года у знаменитости диагностировали синдром раздраженного кишечника. Актрису прямо со съемочной площадки забрала карета скорой помощи и увезла в больницу. Болезнь протекала так тяжело, что знаменитости пришлось отказаться от роли в сериале «Дочери посла», чтобы сконцентрироваться на лечении.

По данным портала Hola.com, сейчас артистка пытается восстановить свое здоровье и одновременно рассматривает предложения по работе. Совсем скоро она должна вернуться на экраны и подтвердить свое звание одной из самых успешных актрис Турции.