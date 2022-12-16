Тянет налево: женщины с этими именами никогда не будут верными женами

Согласно статистике, на протяжении одного года порядка 2-4% супругов решаются завести отношения на стороне. Страх оказаться преданным знаком многим мужьям и женам, некоторым из них действительно довелось пережить адюльтер, но как предугадать его и уберечься от него, не знает, к сожалению, никто. Лишь эксперты в сфере непознанного считают, что предсказать вероятность измены можно по имени второй половинки - обладатели некоторых имен склонны к походам налево больше, чем остальные. Все та же статистика говорит, что представители сильного пола изменяют чаще, но в последние годы дамы почти догнали джентльменов и вступают в отношения на стороне практически с той же регулярностью. Рассказываем, носительницы каких имен не прочь завести интрижку втайне от мужа.

Александра

Женщины, которых родители нарекли именем, производным от мужского, невольно перенимают у сильного пола его качества. Вот и Александра, даже будучи хрупкой барышней, время от времени пускается в авантюры, как это свойственно мужчинам.

Жажда приключений способна довести Сашу до измены.

Алла

Обладательницы имени Алла славятся своим взбалмошным и эксцентричным характером. Никто не знает, что в следующую минуту придет в голову этой непредсказуемой женщине. Рядом с одним и тем же кавалером Алла начинает скучать. Любопытство, азарт, стремление к удовольствиям в конечном итоге могут толкнуть ее в объятия другого мужчины.

Марина

Девушки, нареченные именем Марина, обладают особым шармом и притягательностью. Как только обладательница имени достигает совершеннолетия, вокруг нее появляется толпа поклонников.

Что тут скрывать, Марине мужское внимание льстит.

Даже вступив в постоянные отношения, она не отказывает себе в возможности сходить налево.

Наталья

Носительницы имени Наталья часто выходят замуж не по любви, а из любопытства, отчаяния, стремления “быть, как все”. Уже в браке обладательница этого имени осознает, что не любит своего супруга, и начинает поиски того, к кому лежит душа. Если Наталье повезет и она встретит того самого, то без раздумий решится на измену.

Ульяна

Ульяна по натуре девушка влюбчивая. Встретив нового мужчину, она теряет голову от чувств, и даже если у нее уже есть спутник, может натворить глупостей. Правда, обладательница имени быстро опомнится и постарается загладить вину перед своим парнем или мужем.

Но как только сердце снова забьется при виде другого, позабудет про свои клятвы верности.

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