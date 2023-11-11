Тянет на «лево»: женщины с этими именами склонны к изменам

Результаты многочисленных исследований показывают, что современные женщины ходят налево едва ли не с той же регулярностью, что и мужчины. Многие представительницы прекрасного пола не упустят возможности пофлиртовать с понравившимся парнем, а то и закрутить с ним интрижку. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят самые неверные партнерши.

Наталья

Обладательница этого имени, что называется, легкая на подъем. Наталья — натура увлекающаяся, она быстро попадает под чужое очарование. А еще имеет слабость к привлекательным мужчинам. Когда на жизненном пути Наташи появляется очередной мачо, она не в силах отказаться от небольшой интрижки с ним. И неважно, что дома ее ждет «официальный» партнер или даже муж.

Свою склонность к изменам Наталья объясняет тем, что ей быстро приедаются одни и те же отношения.

Хочется вулкана страстей, вихря эмоций, а не спокойной семейной жизни. Как только во взаимодействии с партнером начинается штиль, обладательница имени оглядывается по сторонам в поисках «свежей крови». И можно не сомневаться, что она ее найдет.

Алла

Яркая и эффектная Алла никогда не бывает обделена мужским вниманием. Рядом с ней всегда увивается стайка поклонников. Однако абы на ком обладательница имени свой выбор не остановит — чтобы увлечься мужчиной, ей нужно разглядеть в нем нечто уникальное. Она как будто бы коллекционирует приглянувшихся парней, собирает разбитые сердца в качестве трофеев.

Своего постоянного спутника жизни Алла ревнует со страшной силой.

Один взгляд на сторону — и скандала не избежать. А вот сама обладательница имени не стесняется ходить налево, при этом практически не скрывает этого. Она непременно найдет оправдание своей неверности, а партнер еще и будет умолять ее не бросать его на произвол судьбы.

Жанна

На первый взгляд Жанна кажется робкой и застенчивой. Однако, как известно, в тихом омуте черти водятся. Мужчина и сам не заметит, как обладательница имени вскружит ему голову и заставит переступить запретную черту. Они ничуть не скрывает, что несвободна, но, может быть, это и делает ее настолько притягательной в глазах сильного пола?

Жанна виртуозно выкручивается из неловких ситуаций и мастерски разбивает в пух и прах все подозрения о своей неверности.

Все благодаря уже упомянутой внешней робости — кажется, что такая честная на первый взгляд женщина не способна на адюльтер. О любовных похождениях Жанны ее избранник никогда не узнает — все останется покрытым мраком тайны.