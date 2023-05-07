Тянет двоих сама: приемные дети принесли звезде «Миража» не только счастье
Усыновление стало тяжелым испытанием для знаменитости.
Маргарита Суханкина всегда мечтала стать матерью, но не могла завести собственных детей. Трагичные новости от врачей не остановили певицу, и однажды она решилась на усыновление, а потом привела в свой дом Леру и Сережу из детского дома.
Как рассказывала звезда группы «Мираж», она долго не могла понять, какой ребенок сможет стать ей родным, а в одном из шоу услышала историю брата и сестры, которые были оставлены собственными родителями. И именно тогда артистка поняла, что Лера и Сережа станут ее детьми.
Но новая жизнь оказалась не такой счастливой, как предполагала Суханкина. Через несколько месяцев с ней связались биологические родители брата и сестры, которые захотели вернуть их обратно. Они уверяли знаменитость, что она должна отказаться от ребятишек, а они сами займутся их воспитанием. Но певица, несмотря на давление, оставалась непреклонной.
Суханкину подстерегали и другие сложности. Ей пришлось стать строгой матерью для своих детей, чтобы подготовить их к жизни. А так как артистка всегда отличалась мягкостью, то это далось ей с большим трудом.
Но в итоге исполнительнице удалось побороть все трудности, и теперь она полностью счастлива со своими наследниками. Артистка не скрывает, что решение усыновить брата и сестру было сложным, но абсолютно правильным.