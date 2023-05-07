Тянет двоих сама: приемные дети принесли звезде «Миража» не только счастье

Маргарита Суханкина всегда мечтала стать матерью, но не могла завести собственных детей. Трагичные новости от врачей не остановили певицу, и однажды она решилась на усыновление, а потом привела в свой дом Леру и Сережу из детского дома.

Как рассказывала звезда группы «Мираж», она долго не могла понять, какой ребенок сможет стать ей родным, а в одном из шоу услышала историю брата и сестры, которые были оставлены собственными родителями. И именно тогда артистка поняла, что Лера и Сережа станут ее детьми.

Но новая жизнь оказалась не такой счастливой, как предполагала Суханкина. Через несколько месяцев с ней связались биологические родители брата и сестры, которые захотели вернуть их обратно. Они уверяли знаменитость, что она должна отказаться от ребятишек, а они сами займутся их воспитанием. Но певица, несмотря на давление, оставалась непреклонной.

Суханкину подстерегали и другие сложности. Ей пришлось стать строгой матерью для своих детей, чтобы подготовить их к жизни. А так как артистка всегда отличалась мягкостью, то это далось ей с большим трудом.

Но в итоге исполнительнице удалось побороть все трудности, и теперь она полностью счастлива со своими наследниками. Артистка не скрывает, что решение усыновить брата и сестру было сложным, но абсолютно правильным.