«Ты закрываешь ротик»: дочь известного певца выгнали из шоу «Голос. Уже не дети»

Последние недели поклонники наблюдают за интригами очередного сезона шоу «Голос». Все меньше участников остается в проекте, а не так давно наставники определились с молодыми артистами, которые пройдут в финал. И, как оказалось, в их числе не будет Лизы, дочери певца Трофима.

Судьбу девушки в шоу определил Егор Крид, который до этого выбрал ее в свою команду. После выступления Лизы он решил выгнать ее, не оценив исполнение одного из хитов группы «Уматурман». Однако Крид не оставил артистку без напутствия, поэтому прямо в эфире дал ей совет.

«Выходя на сцену, ты закрываешь ротик всем комментаторам и доказываешь, какой ты большой талант», — порекомендовал Крид.

Музыкант посоветовал Лизе не бросать творчество, несмотря на неудачу. Однако не раскрыл, почему решил выгнать из проекта именно ее, а не одну из других участниц.