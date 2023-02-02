«Ты Венера, я Юпитер»: вот какие планеты покровительствуют знакам зодиака

Астрология изучает влияние небесных тел на судьбы мира, стран, людей. Речь идет не только о звездах, но и о планетах, ведь у каждого знака есть своя планета-покровитель. Рассказываем, кем управляет Венера, а кем - Сатурн, и как это сказывается на характере подопечного.

Овен

От своей планеты-покровителя - красного Марса огненный знак унаследовал импульсивный и взрывной характер. Но в то же время благодаря ему Овен такой же яркий и заметный.

Телец

Тельцы находятся под управлением Венеры - планеты, названной в честь богини любви и красоты.

Она подарила знаку мягкий, миролюбивый характер и чувство прекрасного.

Близнецы

В мифологии Меркурий - вестник и посланник. Вот и Близнецы, покровителем которых считается названная в честь него планета, перемещаются со скоростью света и все узнают первыми.

Рак

Раку покровительствует спутница Земли - Луна. В дар от нее водный знак получил поразительную интуицию и способность к эмпатии, ему под силу читать человеческие души как открытую книгу.

Лев

Планеты вращаются вокруг Солнца, а весь мир - вокруг Львов. Харизматичные и яркие, они становятся превосходными лидерами, к которым люди тянутся, как к ясному солнышку.

Дева

Еще один знак, которому покровительствует Меркурий - Дева.

Планета-управитель учит земной знак практичности и сообразительности, дарит деловую хватку и умение просчитывать наперед.

Весы

Весы - знак, который стремится к равновесию и гармонии, эстетике и красоте. Стоит ли удивляться тому, что его покровителем является планета Венера?

Скорпион

Необыкновенная сила и несгибаемый внутренний стержень - качества, которые восхищают всем в Скорпионах. Он заполучил их от Плутона, планеты таинственной и мощной.

Стрелец

Стрельцы с колыбели находятся под покровительством Нептуна. Планета учит его ценить каждый момент жизни и наполнять его уникальными впечатлениями.

Козерог

Управитель Козерога, Сатурн, наделил своего подопечного железной самодисциплиной, непробиваемой логикой и стремление разложить все по полочкам.

Водолей

В кого Водолей такой необычный? Конечно, в своего покровителя - планету Уран.

От нее воздушный знак получил в подарок нестандартное мышление и любовь к независимости.

Рыбы

Юпитер считается покровителем Рыб - знака сложного, с богатым внутренним миром, склонных к рефлексии и философскому взгляду на жизнь.