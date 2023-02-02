«Ты Венера, я Юпитер»: вот какие планеты покровительствуют знакам зодиака
Под управлением каких небесных тел находятся представители разных знаков?
Астрология изучает влияние небесных тел на судьбы мира, стран, людей. Речь идет не только о звездах, но и о планетах, ведь у каждого знака есть своя планета-покровитель. Рассказываем, кем управляет Венера, а кем - Сатурн, и как это сказывается на характере подопечного.
Овен
От своей планеты-покровителя - красного Марса огненный знак унаследовал импульсивный и взрывной характер. Но в то же время благодаря ему Овен такой же яркий и заметный.
Телец
Тельцы находятся под управлением Венеры - планеты, названной в честь богини любви и красоты.
Она подарила знаку мягкий, миролюбивый характер и чувство прекрасного.
Близнецы
В мифологии Меркурий - вестник и посланник. Вот и Близнецы, покровителем которых считается названная в честь него планета, перемещаются со скоростью света и все узнают первыми.
Рак
Раку покровительствует спутница Земли - Луна. В дар от нее водный знак получил поразительную интуицию и способность к эмпатии, ему под силу читать человеческие души как открытую книгу.
Лев
Планеты вращаются вокруг Солнца, а весь мир - вокруг Львов. Харизматичные и яркие, они становятся превосходными лидерами, к которым люди тянутся, как к ясному солнышку.
Дева
Еще один знак, которому покровительствует Меркурий - Дева.
Планета-управитель учит земной знак практичности и сообразительности, дарит деловую хватку и умение просчитывать наперед.
Весы
Весы - знак, который стремится к равновесию и гармонии, эстетике и красоте. Стоит ли удивляться тому, что его покровителем является планета Венера?
Скорпион
Необыкновенная сила и несгибаемый внутренний стержень - качества, которые восхищают всем в Скорпионах. Он заполучил их от Плутона, планеты таинственной и мощной.
Стрелец
Стрельцы с колыбели находятся под покровительством Нептуна. Планета учит его ценить каждый момент жизни и наполнять его уникальными впечатлениями.
Козерог
Управитель Козерога, Сатурн, наделил своего подопечного железной самодисциплиной, непробиваемой логикой и стремление разложить все по полочкам.
Водолей
В кого Водолей такой необычный? Конечно, в своего покровителя - планету Уран.
От нее воздушный знак получил в подарок нестандартное мышление и любовь к независимости.
Рыбы
Юпитер считается покровителем Рыб - знака сложного, с богатым внутренним миром, склонных к рефлексии и философскому взгляду на жизнь.