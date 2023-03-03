«Ты только надейся, Маш»: с кем нашла счастье самая одинокая девушка в СССР

Картина «Одиноким предоставляется общежитие» закрепила за актрисой Татьяной Божок репутацию главной одиночки советского кино. Она всегда играла стеснительных и наивных девушек, которым патологически не везло в личной жизни. Но как в реальности обстояли ее дела на любовном фронте?

Свою карьеру очаровательная Татьяна начала в 70-х. На счету актрисы роли во многих нашумевших картинах, но больше всего зрителям запала в душу ее героиня из мелодрамы «Одиноким предоставляется общежитие», которая получила вдохновляющее напутствие от Веры Голубевой: «Ты только надейся, Маш».

К счастью, «проклятие» ролей Татьяны не коснулось ее личной жизни. С будущим мужем артистка познакомилась еще в школьные годы. С годами ее детская дружба с Сергеем переросла в большое светлое чувство, которое привело пару под венец. К слову, супруг артистки никак не связан с актерством или искусством — он преподавал физкультуру.

Божок никогда не жалела о своем выборе, ведь ее спутник оказался надежным, понимающим и заботливым мужем. У пары есть сын Сергей, который сейчас воспитывает двух дочек. Сама актриса не снимается в кино с 90-х. Она переключилась на работу в театре и на свою семью. Ей приходилось заботиться о родителях, у которых начались проблемы со здоровьем. Также изредка Татьяна занималась озвучкой мультфильмов, где говорила в основном детскими голосами. О своем уходе с экрана Божок тоже не жалеет.