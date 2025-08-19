«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

Меню
19 августа 2025 08:27
Благо, хама быстро вывели из зала.

На WorldCon в Сиэтле разыгралась сцена, о которой теперь говорит весь книжный интернет. 76-летний Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», вышел на сцену вместе с Брендоном Сандерсоном, Робин Хобб и другими писателями, и сразу же нарвался на неадекватного фаната.

Во время сессии вопросов и ответов произошел скандал: один из зрителей встал и заявилу Мартин «все равно ты скоро умрешь» и призвал передать «Ветра зимы» и «Сон о весне» другому автору — желательно Сандерсону.

Зал отреагировал мгновенно: начался гул и освистывание. Сандерсон и остальные писатели поддержали создателя вселенной «Игры престолов», а модераторы поспешили пресечь выходку. Писатель, по словам очевидцев, был заметно потрясен, но позже продолжил автограф-сессию, где его ждали куда более благодарные читатели.

Инцидент моментально стал символом токсичной фанатской культуры: когда поклонники считают, что имеют право требовать от автора немедленного результата. Да, «Ветра зимы» ждут уже больше десяти лет, но, как не раз отмечал сам Мартин, больше всех этого окончания хочет он сам.

Несколько лет назад писатель напоминал, что работа над книгой идет: объем обещает быть рекордным, а драконам и их связи с людьми уделено особое внимание. По его словам, завершено уже более 75% текста. Более того, ради WorldCon Мартин взял паузу в работе — и получил за это не только аплодисменты.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
