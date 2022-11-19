«Ты не увидишь больше ничего»: Пугачева публично пригрозила Николаеву

Алла Пугачева и Игорь Николаев – давние друзья. Звезды познакомились еще в 1979 году. Тогда Николаев был начинающим музыкантом, а Пугачева уже имела статус популярной певицы. Игорь Николаев является крестным отцом детей Примадонны – Гарри и Лизы.

Когда Николаев сделал предложение своей молодой возлюбленной Юлии Проскуряковой, Пугачева поддержала его одной из первых. Но на свадьбе молодоженов певица произнесла крайне странный тост:

«Если хоть что-нибудь ты посмеешь подумать, то я тебе такое устрою, что ты вообще больше ничего не сможешь увидеть».

Значение этих страшных слов под сих пор неясно, но многие предполагают, что Алла Пугачева так прикипела к молодой жене, что пообещала «расправиться» с Николаевым, если он будет обижать Проскурякову.