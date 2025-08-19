«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)

Даже если «Братство кольца» — ваша любимая часть, эту деталь вы могли упустить.

Трилогия «Властелин колец» — это во многом эталон эпического кино. Огромные масштабы, внимание к деталям, каждая сцена будто выверена до миллиметра.

Но даже в таких грандиозных проектах иногда прячутся мелкие, смешные ляпы, которые десятилетиями ускользали от глаз зрителей.

Например, если внимательно присмотреться к фильму «Властелин колец: Братство кольца», то в деревне хоббитов можно заметить… следы от шин. Причём никаких машин там, разумеется, нет: единственный транспорт в округе — это повозка Гэндальфа.

Возникает ощущение, будто старый волшебник втихаря тестировал новенький автомобиль. После такого даже на легендарную фразу героя смотришь иначе.

Вдруг она должна была звучать вроде:

«Ты не пройдёшь… по такому-то бездорожью».

Конечно, такие мелочи никак не портят фильм — скорее наоборот, добавляют ему шарм. Ведь когда в картине есть свои «пасхалки», значит, пересматривать ее можно бесконечно и каждый раз находить что-то новое.

