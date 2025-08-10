Ты на мушке, даже если не преступник: Джон Крамер в «Пиле» выбирал жертв по особой системе — и надеялся, что все они выживут

Джон Крамер, он же Пила, не был маньяком в классическом понимании. Он не убивал ради удовольствия — он «давал шанс». Вот только шанс этот стоил дорого, а получить его можно было, даже не нарушая закон.

Крамер в «Пиле» не выбирал жертв случайно. Для него важно было одно: человек растрачивает жизнь впустую. Он мстил не преступникам, а тем, кто, по его мнению, не ценил то, что имеет. Наркозависимые, склонные к саморазрушению, лжецы, бездельники, циники, даже врачи и пациенты, которых он знал лично — все могли оказаться в ловушке.

Например, жертвы из первого фильма — Марк, Пол и Аманда — лечились в той же больнице, где Джону поставили смертельный диагноз. А позже он начал «рекрутировать» жертв из клиники своей бывшей жены, где проходили реабилитацию зависимые.

Иногда цель подсказывали его последователи — та же Аманда. Но финальное решение всегда принимал он сам.

Каждая ловушка (пока франшиза была в добром здравии) была не рядовой смертельной игрой, а метафорой проступка. Чтобы выжить, человек должен был осознать свою вину, пройти через боль и заработать второй шанс. Ирония в том, что Крамер хотел, чтобы жертвы выжили. Но почти никто не понимал послание — и не успевал измениться.

Ранее мы писали: Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»