«Ты мне не нужен, уходи»: трагическая судьба второго мужа Татьяны Тарасовой заставит вас расплакаться

Имя Татьяны Тарасовой известно даже тем, кто никогда не интересовался фигурным катанием. Она стала заслуженным тренером СССР и подготовила к Олимпийским играм множество спортсменов высшего класса. Впрочем, ее жёсткий характер и поступки могут шокировать многих.

Ещё в юные годы она познакомилась с легкоатлетом Василием Хоменко. Однако в то время они не сумели построить гармоничные отношения. Спустя годы судьба вновь свела их вместе, и мужчина ушел от беременной жены к Татьяне.

Это брак стал для спортсмена последним. Его избранница, в которую он влюбился ещё в молодости, вскоре устала от него. Тарасова не стеснялась прогонять своего второго супруга, прямо говоря:

«Ты мне больше не нужен, уходи».

Такие жестокие слова ранили Василия в самое сердце, и однажды он сдался. Мужчину нашли повешенным в ванной. А звезда фигурного катания позже снова вышла замуж.