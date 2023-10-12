«Ты меня ненавидишь»: примирение Михалкова и Мордюковой закончилось неожиданностью

Съемки фильма — процесс сложный. Иногда приходится делать десятки дублей, чтобы добиться подходящего результата. Так, во время работы над фильмом «Родня» Никите Михалкову пришлось едва ли не на коленях стоять перед Нонной Мордюковой.

Сцену снимали с огромной массовкой — присутствовало более пятисот человек. Актрисе требовалось сказать всего два слова «Эх, ты!», но фраза никак не давалась. После пятнадцатого дубля нервы у Мордюковой не выдержали и она решила уйти с площадки. Об этом рассказывает издание «Аргументы и факты».

Режиссер пошел на крайние меры. Встав перед актрисой, он начал просить у нее прощения за все грехи. Никита Сергеевич попросил Нонну представить, что он ужасно ее оскорбил.

«Меня люди ненавидят, и ты ненавидишь», — утверждал Михалков.

После этого осталось только включить камеру. Заветное «Эх, ты!» удалось точно таким, как требовалось.