«Ты меня ненавидишь»: Михалков устроил порку народной артистке прямо на вокзале

Никита Михалков всегда отличался особо принципиальным отношением к своей работе. Это хорошо знают актеры, которым довелось поработать с ним на одной площадке. Чтобы добиться идеальных кадров, режиссер не щадил артистов и не делал скидку даже для народных звезд.

Так, съемки фильма «Родня» обернулись довольно некрасивым конфликтом, свидетелями которого стала вся съемочная группа. Фактически Михалков устроил настоящую порку главной звезде картине Нонне Мордюковой.

Все случилось во время съемок сцены на вокзале в Днепропетровске. Там актриса должна была произнести всего лишь одну фразу «Эх, ты!». Однако постановщик все время был недоволен ее игрой.

Спустя 15 дублей нервы Мордюковой сдали, и она собиралась покинуть площадку. Режиссер запретил ей подобное поведение, прямо в мегафон призвав вернуться в кадр. Его даже не смутило, что за их перепалкой наблюдали 500 человек массовки. В результате исправить ситуацию помогла проникновенная речь постановщика.

«Я ей говорю: „Весь город собрался, ты рыдаешь, меня люди ненавидят, ты меня ненавидишь“», — приводит слова артиста издание «АиФ».

После того как Мордюкова произнесла заветную фразу, она тут же покинула съемки. Позже режиссеру пришлось мириться с актрисой.