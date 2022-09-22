Ты, Медведев, человек! Куда исчез тот самый рядовой из сериала «Солдаты»

Александр Лымарев полюбился зрителям с самого первого сезона знаменитого сериала «Солдаты». Роль бывшего «мажора» Михаила Медведева, который в прямом смысле меняет всю свою жизнь, попав в армию, сделала его одной из самых многообещающих звезд российского экрана.

В «Солдатах» Лымарев снимался на протяжении целых 10 сезонов. Но сам актер не раз признавался, что так он поступал только потому, что сериал был для него неплохим источником заработка, а любви к сериалам он не испытывает. И, когда со временем популярность начала расти, он решил отказаться от своей самой звездной роли.

Но карьера его на этом не закончилась: Костя в боевике «Нулевой километр», Марк Задуха в украинской политической мелодраме «Оранжевое небо», курсант кремлевского полка Павел Жилин в фильме «Застава Жилина» и много других ролей.

В последние годы Лымарев в основном предпочитает сниматься в эпизодах, играя второстепенных персонажей. Причиной тому стало желание Александра проводить больше времени со своей женой Марией, с которой актер знаком еще со школы, а также заниматься другими своими увлечениями — музыкой, компьютерной графикой и цифровой фотографией.