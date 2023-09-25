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«Ты издеваешься?»: Чумаков поскандалил с бортпроводником в экономклассе (видео)

25 сентября 2023 08:30
«Ты издеваешься?»: Чумаков поскандалил с бортпроводником в экономклассе (видео)

Поклонники не ожидали такого от артиста.

Алексей Чумаков известен публике как талантливый музыкант. Однако в редких случаях он снимается в кино, а не так давно сыграл себя же в сериале «Галустян+».

В шоу, создателем которого выступил Михаил Галустян, Чумаков стал пассажиром самолета, купившим билеты в бизнес-класс. Однако он оказывается среди пассажиров эконома, что неприятно шокирует его, и Алексей решает устроить разборки с бортпроводником.

«Да ты издеваешься надо мной?» — не может сдержать эмоций Чумаков.

Зрители видео, которым артист поделился в своих социальных сетях, остались довольны игрой певца. В комментариях они расхвалили комедийный талант Чумакова и осыпали его комплиментами. По их мнению, музыкант должен как можно чаще появляться на экранах и не ограничивать себя одной лишь музыкой.

«Это было смешно, браво», «Отыграл идеально», «Алексей, вам нужно чаще сниматься — такой талант пропадает», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: отрывок из шоу "Галустян+" (2023), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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