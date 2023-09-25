«Ты издеваешься?»: Чумаков поскандалил с бортпроводником в экономклассе (видео)
Поклонники не ожидали такого от артиста.
Алексей Чумаков известен публике как талантливый музыкант. Однако в редких случаях он снимается в кино, а не так давно сыграл себя же в сериале «Галустян+».
В шоу, создателем которого выступил Михаил Галустян, Чумаков стал пассажиром самолета, купившим билеты в бизнес-класс. Однако он оказывается среди пассажиров эконома, что неприятно шокирует его, и Алексей решает устроить разборки с бортпроводником.
«Да ты издеваешься надо мной?» — не может сдержать эмоций Чумаков.
Зрители видео, которым артист поделился в своих социальных сетях, остались довольны игрой певца. В комментариях они расхвалили комедийный талант Чумакова и осыпали его комплиментами. По их мнению, музыкант должен как можно чаще появляться на экранах и не ограничивать себя одной лишь музыкой.
«Это было смешно, браво», «Отыграл идеально», «Алексей, вам нужно чаще сниматься — такой талант пропадает», — делятся мнением пользователи Сети.