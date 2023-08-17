«Ты этого заслужила»: Бабкина с молодым фаворитом отметила важную дату

Вот уже несколько недель поклонники обсуждают личную жизнь Надежды Бабкиной. Как уверены фанаты, она рассталась со своим давним возлюбленным Евгением Гором, но теперь увлечена новым избранником, Сергеем Рябовым.

Так, артистка даже не стесняется рассказывать об отношениях с танцором в социальных сетях. Например, недавно она опубликовала запись, в которой катается с избранником по каналам Северной столицы, отмечая его день рождения. Но в каждой записи знаменитость уточняет, что считает Рябова лишь коллегой и помощником.

Поклонники не оставили без внимания неожиданную запись Бабкиной. В комментариях они отметили, что Сергей и Надежда эффектно смотрятся вместе, а сама артистка отличается красотой и харизмой.