«Ты чьих будешь?»: звезды российского шоу-бизнеса скрывают отчества не просто так

Некоторые из них даже не общались со своими папами.

Яркое и запоминающееся имя для звезд шоу-бизнеса является неотъемлемой частью их успеха. Однако порой именно оно может стать причиной их провала. Поэтому знаменитости предпочитают брать псевдонимы или не упоминать свои труднопроизносимые отчества.

К примеру, немногие смогут сразу сказать, как зовут папу Сюткина. Певец практически никогда не представляется полным именем, поскольку не все его правильно произносят. А на самом деле галантный красавец с бархатным голосом носит отчество Миладович.

Правду о своем происхождении скрывал и бывший солист группы «Иванушки International». Олег Яковлев появился на свет в Монголии и ни разу не общался со своим папой. Тем не менее мать исполнителя нашла выход из сложной ситуации и дала наследнику отчество в честь дедушки. Но, оказавшись в шоу-бизнесе, Олег Жамсараевич решил не представляться полным именем.