«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше

15 августа 2025 18:07
Алло, Кабан!

Есть вещи, которые в России не стареют. Разговоры о погоде, ссоры из-за роста коммуналки и мемы по «Бригаде». Сериал вышел в 2002-м, но Саша Белый с командой до сих пор гуляют по интернету — теперь уже в виде мемов с коронными фразочками «Опа», «Твою мать» и «Я сейчас».

Каждая картинка — мини-сцена, но теперь Белый вызывает не ужас, а лишь насмешки, а Космос выглядит откровенным психопатом. Пчела — главный поставщик мемного пафоса, а Фил... Его в шутках почти нет, слишком уж суров герой.

Мемы по «Бригаде» живут по своим законам: чем серьёзнее момент в сериале, тем смешнее его переделка. Интернет превратил культовые сцены в универсальные реакции на жизнь.

И что самое крутое — в этих шутках каждый найдет что-то родное, дух лихих 90-х понятен даже подрастающему поколению, рожденному в 21 веке.

«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
