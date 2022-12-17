«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Петренко ошарашил признанием об убийстве
Смог добиться успеха даже после тюрьмы.
Игорь Петренко часто появляется на экранах как актер или участник телешоу. Почти никто из зрителей не заподозрил бы его в убийстве человека. Однако артист сам решил рассказать об этом.
Когда ему было всего 14 лет, он оказался втянутым в конфликт своего друга и незнакомых людей. Очевидно, что ни к чему хорошему эта ситуация не привела. На «стрелке» завязалась драка, и товарищ актера убил человека.
После всех судебных разбирательств артиста признали виновным в соучастии и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Этот опыт не сломал Петренко. Он смог поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а после успешного выпуска играл в московском Малом театре. Актер преуспел и в личной жизни. Сейчас он женат на Кристине Бродской и воспитывает троих дочерей.