«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Петренко ошарашил признанием об убийстве

Игорь Петренко часто появляется на экранах как актер или участник телешоу. Почти никто из зрителей не заподозрил бы его в убийстве человека. Однако артист сам решил рассказать об этом.

Когда ему было всего 14 лет, он оказался втянутым в конфликт своего друга и незнакомых людей. Очевидно, что ни к чему хорошему эта ситуация не привела. На «стрелке» завязалась драка, и товарищ актера убил человека.

После всех судебных разбирательств артиста признали виновным в соучастии и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Этот опыт не сломал Петренко. Он смог поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а после успешного выпуска играл в московском Малом театре. Актер преуспел и в личной жизни. Сейчас он женат на Кристине Бродской и воспитывает троих дочерей.