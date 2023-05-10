Творящиеся в Большом театре бесчинства перестали замалчивать: заговорила первая жертва

Большой театр известен не только своими легендарными постановками, но и интригами. Публика, далекая от знаменитой сцены, прекрасно осведомлена о том, как тяжело бывает молодым артистам найти свое место в коллективе. И, как оказалось, винить в этом нужно уже опытных танцоров.

По словам хореографа Ильдара Гайнутдинова, который не так давно оказался в труппе Большого театра и пришел из театра танца Аллы Духовой, конфликтуют с ним именно успешные артисты. Они позволяют себе плести интриги за кулисами и открыто проявляют свое пренебрежение по отношению к молодому танцору.

«Я это чувствую, потому что, например, со мной не здороваются в ответ», — признался Ильдар в YouTube-шоу Ксении Собчак.

Артист уверен, что так происходит, поскольку его коллеги не готовы принимать новое. Они не считают 22-летнего танцора авторитетом, поэтому любыми способами демонстрируют свое отношение.