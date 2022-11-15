Творческая фиалка или яркий подсолнух: какой вы цветок?

Мир флоры очень велик - в настоящее время на планете насчитывается порядка 258 тысяч видов цветов, а уж сколько существует сортов, сказать точно невозможно, настолько их много. Согласно исследованиям ученых, самый большой в мире цветок называется раффлезия и произрастает он в тропических лесах Индонезии и Филиппин. Род раффлезий состоит всего лишь из двенадцати видов, самым распространенным из которых является раффлезия Арнольди - она цветет на острове Суматра. Распустившийся бутон в диаметре может доходить до метра и более, весит, к слову, тоже нехило - приблезительно шесть килограммов. Цветет раффлезия не слишком продолжительное время - всего лишь три-четыре дня. Впрочем, быть может, это и к лучшему, потому что необычные кирпично-красные цветы обладают не слишком приятным запахом, напоминающим гниющее мясо. Этот аромат привлекает к раффлезии мух, которые опыляют растение. Из-за своего специфического запаха раффлезия получила неофициальное и не слишком лестное название “трупная лилия”.

Несмотря на то, что раффлезия удостоена статуса самого большого в мире цветка, большинству людей куда больше по душе старые добрые фиалки, подсолнухи, розы и другие растения. Пройдите наш тест и узнайте, какой вы цветок.