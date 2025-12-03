«Твое лицо ему не понравилось»: идею для «Куджо» Кинг взял не из головы – писатель пережил такое, что врагу не пожелаешь

Меню
3 декабря 2025 09:25
Признайтесь, вы ведь тоже думали, что сенбернары – милые здоровяки?

Знаете, что самое жуткое в «Куджо»? То, что Стивен Кинг не выдумал историю от начала до конца. В основе – реальный случай, который заставил писателя всерьез испугаться.

Встреча, ставшая вдохновением

В интервью The Paris Review Кинг рассказал, как столкнулся с агрессией огромного сенбернара. Писатель приехал в автомастерскую в Бриджтоне (Мэн) на мотоцикле – техника заглохла прямо во дворе. И тут из гаража вышел гигантский пес:

«Я помню, как испугался – спрятаться было негде. Я едва ли весил больше, чем эта собака».

Когда Кинг попытался погладить животное, оно бросилось на него. Хозяина‑механика спас стальной гаечный ключ – он ударил пса, чтобы остановить атаку. На что спокойно заметил:

«Боузер обычно так не делает; видимо, твое лицо ему не понравилось».

От страха – к шедевру

Этот эпизод засел в голове Кинга. Он начал размышлять: а что, если бы хозяина не оказалось рядом? А что, если пес не просто злой, а действительно безумный?

«Потом я подумал: может, он бешеный?»

Так родилась идея «Куджо» – истории о семье, оказавшейся в ловушке из‑за зараженного бешенством пса. Примечательно, что сенбернары на самом деле – добрые и ласковые собаки. Но Кингу удалось превратить их образ в источник кошмара.

Наследие и перезапуск

Роман (а затем и фильм 1983 года) навсегда изменил восприятие породы. Сегодня, спустя десятилетия, книга «Куджо» остается эталоном «животного хоррора» – без сверхъестественного, но с леденящей реалистичностью. А фильм, ну, просто неплохой.

И да, в 2025 году Netflix анонсировал ремейк. Продюсером выступит Рой Ли («Оно»), а режиссерское кресло может занять Даррен Аронофски. Так что, история о бешеной собаке совсем скоро испугает нас по-новому.

Ранее мы писали: Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Фото: Кадр из фильма «Куджо» (1983)
Алексей Плеткин
