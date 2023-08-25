Тутберидзе заставляет фигуристок соблюдать странные правила гигиены: обычным людям не понять

Этери Тутберидзе считается одним из самых знаменитых тренеров во всем мире. За годы карьеры она воспитала десятки чемпионов и чемпионок, а тысячи юных спортсменов мечтают оказаться в ее команде. При этом далеко не все догадываются, какие строгие правила соблюдают ее подопечные.

Так, Тутберидзе обязует пришивать нижнее белье к колготкам. Дело в том, что во время программы зрители не должны увидеть ничего лишнего, а из-за постоянных прыжков платье или колготки легко могут сдвинуться, оголив спортсменок.По этой же причине тренер заставляет девушек наносить лак на ноги. Так колготки фиксируются и никуда не сдвигаются даже при самых больших нагрузках.

Эти правила обязаны соблюдать абсолютно все подопечные Тутберидзе. Евгения Медведева, Анна Щербакова и другие звезды фигурного катания беспрекословно слушают своего тренера и выполняют весьма необычные требования гигиены.