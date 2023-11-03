Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему

Тандем Этери Тутберидзе и Алины Загитовой был едва ли не лучшим из того, что случалось в российском фигурном катании. Под руководством наставницы яркая брюнетка завоевала все основные титулы в своем виде спорта: Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы и финал турнира Гран-при.

Однако тренер с болью вспоминает о работе со своей титулованной подопечной. В интервью YouTube-каналу Леонида Слуцкого «Коммент.Шоу» Тутберидзе рассказала, что порой на тренировках ее тошнило. Все дело в том, что упорная Загитова так рьяно шла к своей цели, что стирала ноги в кровь.

Каждый раз, когда бедняжка снимала коньки, тренеру хотелось отвернуться. Но наставница деликатно умалчивала о своих эмоциях, чтобы спортсменка не потеряла волю к победе. Этери Тутберидзе говорит, что все это было ради Олимпиады. Тренер признается, что не может понять, как фигуристка смогла все это вынести.