Тутберидзе показала российский флаг на заправке в США

Этери Тутберидзе, известная своими жесткими тренерскими методами, в перерывах между соревнованиями выполняет свои обязанности матери. Она приехала в штаты к своей дочери Диане Дэвис, где та тренируется вместе со своим партнером и теперь уже мужем Глебом Смолкиным. Несмотря на то что пара живет за океаном, выступать они будут за Россию, в составе сборной.

На своей личной страничке в соцсетях Этери поделилась уникальной находкой. На заправке, куда она заехала, чтобы пополнить запас бензина, Тутберидзе увидела российский триколор, чем сразу же поделилась с подписчиками. Белым цветом на табличке был помечен неэтилированный бензин, синим — неэтилированный плюс, а красным — премиум. Даже находясь вдали от родной страны, Этери чувствует свою связь с Россией и везде находит отсылки к ней. Поклонники Тутберидзе рады воссоединению мамы с дочерью, однако с нетерпением ждут ее назад для старта нового сезона фигурного катания.

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