Тутберидзе ни при чем: названа истинная причина успеха Валиевой на льду

16-летняя Камила Валиева всего за 3 года смогла добиться невероятных высот. Сначала она завоевала все возможные награды в юниорском спорте: от первенства России до чемпионата мира. Дебют среди взрослых тоже оказался успешным. Фигуристка последовательно взяла первые места на чемпионатах России и Европы и должна была блистать на Олимпийских играх, но разразился допинговый скандал. Тем не менее эксперты уверены, что у Камилы — большое будущее на льду. И дело тут не только в таланте ее тренера Этери Тутберидзе.

Кабаева покаялась за ошибку: «Было стыдно возвращаться в страну»

Хореограф Алексей Железняков назвал истинную причину успеха Валиевой на льду. По его словам, она большое внимание уделяет не только элементам катания, но и танцам. Железняков считает, что если фигурист концентрируется исключительно на прыжках и вращениях, забывая о хореографии, то его ждет неудача. И Камила такой ошибки не совершает.

«Ее называют балериной на льду», — отметил Алексей в беседе с порталом «Чемпионат.com ».

Хореограф подчеркнул, что Валиева, кроме классических танцев, может показать на льду элементы любого, даже самого сложного стиля. Именно поэтому она и катается интереснее в сравнении с конкурентками.